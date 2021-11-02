东加王国传出首例确诊 主岛封城一周

3 分钟

（法新社东加王国首都努瓜娄发1日电） 太平洋岛国东加王国29日通报第1例COVID-19确诊病例，象徵这块全球少数未被疫情入侵的净土被攻破，当局如临大敌，主岛今起实施为期一周的防疫封锁措施。