东加王国传出首例确诊 主岛封城一周
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（法新社东加王国首都努瓜娄发1日电） 太平洋岛国东加王国29日通报第1例COVID-19确诊病例，象徵这块全球少数未被疫情入侵的净土被攻破，当局如临大敌，主岛今起实施为期一周的防疫封锁措施。
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东加总理图伊奥内托阿（Pohiva Tuionetoa）说，首都努瓜娄发（Nuku'alofa）所在的主要岛屿东加塔布岛（Tongatapu）将维持封锁状态到本月9日。
图伊奥内托阿昨晚告诉记者，当局祭出居家令是为了「确保我国人民的安全和健康…以防止或尽量减少COVID-19（2019冠状病毒疾病）在东加王国蔓延」。
东加王国上周通报首起COVID-19病例，确诊病患是从纽西兰基督城（Christchurch）搭机返国的乘客之一。
班机降落后，已完整接种疫苗的确诊男子与另外214名机上乘客一直处于隔离状态，卫生部表示，岛上并未发生社区传播。
这个位于纽西兰东北部约1800公里的偏远太平洋岛国，原是未被新型冠状病毒攻陷的少数几个国家之一。疫情影响了全球数十亿人的生活，并夺去近500万条人命。
东加王国10万6000人口大多居住在东加塔布岛，仅约1/3完整接种两剂COVID-19疫苗，首起确诊病例传出后，促使数以千计民众赶忙接种疫苗。
© 2021 AFP