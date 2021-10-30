东加王国出现首例COVID-19确诊 当局警告恐封城

（法新社东加王国努瓜娄发30日电） 太平洋岛国东加王国岛民今天涌向接种中心施打疫苗。政府稍早警告，主要岛屿东加塔布岛（Tongatapu）回报首例COVID-19（2019冠状病毒疾病）病例，可能在下周开始封城。

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这名确诊病患是从纽西兰基督城（Christchurch）搭机返回东加王国的215名乘客之一。

这名乘客28日抵达东加后接受强制隔离检疫与例行筛检，次日回报结果为阳性。

东加总理图伊奥内托阿（Pohiva Tuionetoa）今天警告岛民，须有万一出现更多病例就可能封城的心理准备；但也指出，没有必要立即行动，因为确诊病患可能要在「超过3天后」才具备传染性。

他说：「我们应该把握时间做好准备，以防出现更多确诊病例。」

东加王国位于纽西兰东北方大约1800公里处，先前曾是全球少数没有出现确诊病例的净土之一。

东加10万6000人口大多居住在东加塔布岛，仅有约1/3完整接种两剂疫苗；但确诊病例传出后，大批民众赶忙接种疫苗。

一名疫苗接种官员表示：「我们多次到社区施打疫苗，只有一些人前来响应。不过昨天和今天状况很好，人非常多。昨晚大约有2000人前来，今天你可以看到，人数非常踊跃。」

卫生官员证实，确诊病患先前已完整接种疫苗，第二剂在10月中施打。

© 2021 AFP