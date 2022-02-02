东加祸不单行 海啸后出现疫情关闭国界

（法新社东加首都努瓜娄发2日电） 南太平洋岛国东加1月遭海底火山喷发引发的大规模海啸重创，随着全球援助物资涌入，又出现COVID-19确诊病例，使得这个原本零本土疫情的国家今天起关闭国界。

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东加总理索瓦莱尼（Siaosi Sovaleni）昨晚表示，首都努瓜娄发（Nuku'alofa）本周出现2名男性COVID-19（2019冠状病毒疾病）采检结果阳性，目前正在隔离。

他还说，2名确诊者原本都在努瓜娄发的港口工作。自从东加1月15日遭到威力强大的海底火山喷发和伴随的海啸侵袭后，来自世界各地的人道援助资源涌入这个港口。

索瓦莱尼发表全国演说时表示：「当前最重要议题是减缓和阻止疫情扩散。有鉴于此，我们全国将进入封锁…往来各岛的船班停航，（国内线）班机也要停飞。」

索瓦莱尼宣布，东加将自2日傍晚6时（格林威治时间2日5时）起关闭国界，其后每48小时评估情况。

拥有10万人口的东加，曾在2020年初疫情开始席卷全球时首度关闭国界，此后只出现过1例境外移入确诊，该名男性在2021年10月从纽西兰返国后发现染疫，其后已完全康复。

东加上月发生致命的火山喷发和海啸「空前灾难」后，澳洲、纽西兰、美国、英国、法国、中国和斐济等国家都派遣援助船只，运来饮用水、医疗补给和工程机具等物资。

东加当局为防止疫情入境，所有物资卸运都采严格的「零接触」规格处理，包括入境货物会先隔离3天，才会交由东加人处理。

索瓦莱尼并未透露2名确诊者是负责哪艘船的工作，仅称2人都无症状，且如同东加约85%人口，他们皆已接种2剂疫苗。（译者：张正芊/核稿：施施）

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