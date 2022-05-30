东区冠军赛MVP柏德奖 塔特姆成首位得主

（法新社迈阿密29日电） NBA东区冠军赛最有价值球员（MVP）奖「柏德奖」今天首度颁出，获奖的是波士顿塞尔蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）。

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美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克今天在东区冠军赛第7战，以100比96击败迈阿密热火，并以系列赛4胜3负的成绩闯进总冠军赛。

24岁的塞尔蒂克球星塔特姆今天左手肘戴着象徵已故传奇球星布莱恩（Kobe Bryant）背号24号的紫色护肘出赛，整场比赛上场46分钟，拿下26分、10篮板、6助攻。在东区冠军赛的7场比赛中，塔特姆平均每战可获25分、8.3篮板、5.6助攻，并多次在球队需要他的时候挺身而出。

塔特姆在东区冠军赛稳定的表现，让他脱颖而出，他每每在关键时刻打出精彩的好球，尤其是在第7战后段，他投进几次关键球，并成功守下热火头号球星巴特勒（Jimmy Butler）。比赛结束后，塔特姆和巴特勒在球场中央握手、拥抱，展现两人英雄惜英雄的一面。

靠着拿下东区冠军赛最有价值球员「柏德奖」（Larry Bird Trophy）的表现，塔特姆终于将塞尔蒂克带回总冠军赛，并有机会巩固他在球队的历史地位。

由塞尔蒂克对上金州勇士的总冠军赛，第1战将于6月2日（台湾时间3日）于勇士主场进行。

NBA本季增设东、西区冠军赛最有价值球员奖，并以名人堂球星柏德、魔术强森为名。

东区冠军赛MVP奖是以波士顿塞尔蒂克昔日超级球星柏德（Larry Bird）为名的「柏德奖」，西区冠军赛MVP奖则是以洛杉矶湖人传奇球星魔术强森（Earvin "Magic" Johnson）为名的「魔术强森奖」（Earvin "Magic" Johnson Trophy），这次东、西区获奖者，分别是塔特姆及勇士的柯瑞（Stephen Curry）。

© 2022 AFP