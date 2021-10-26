东协峰会排除敏昂莱与会 缅甸拒换代表

（法新社汶莱斯里巴加旺26日电） 东南亚领导人今天召开东南亚国家协会（ASEAN）峰会，但在东协宣布将缅甸军政府领袖敏昂莱排除在峰会之外后，被激怒的缅甸拒绝派代表出席。

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这场视讯峰会标志着由东协主办的3天会议展开，美国总统拜登、中国和俄罗斯领导人都将参与视讯会议。

缅甸问题是今天东协领导人会议的首要议题。缅甸自2月发生军事政变与军政府随后对异议人士展开致命镇压后，国内局势至今动荡。

面对化解危机的呼声，东协制定旨在恢复和平的路线图，但对缅甸军政府的承诺存疑。

缅甸军政府拒让东协特使会见遭关押的民选领袖翁山苏姬；对此，东协宣布不会邀请缅甸军政府领袖敏昂莱参加峰会，只允许缅甸的非政治性代表出席。

敏昂莱被拒绝与会，这在一个经常被批评为没有约束力的组织东协中，是前所未见的；缅甸军政府也抨击东协违反集团不干涉成员国事务的政策。

东协邀请缅甸军政府任命的外交部常务秘书吴臣埃（U Chan Aye）来替代敏昂莱出席，但军政府发言人昨天表示，派遣一名低阶的代表参加，可能「影响国家主权和形象」。在今天的东协视讯峰会揭幕式上，未见缅甸代表出席。

国际战略研究所（International Institute for Strategic Studies）东南亚专家康纳利（Aaron Connelly）表示，禁止缅甸军政府领导人出席峰会的决定「意义重大」。

他昨天在小组讨论会上说：「这是东协有史以来对成员国祭出的最重大制裁，这也是我们从（军政府）所见不履行承诺的直接回应。」

但观察家认为，东协不太可能采取更进一步的措施，例如将缅甸停权，且在本周的会议上几乎不可能做出可能促使军政府改变路线的决定。

一位不愿具名的东南亚外交官告诉法新社：「东协在缅甸问题上存有分歧…不太可能有任何真正的进展。」

尽管包括马来西亚、新加坡和印尼在内等成员国力促东协采取行动，但其他专制成员国却没有如此热中。

东协峰会其他可能讨论的议题包括南海与COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，东协大部分国家都已逐渐走出疫情。

今年峰会由汶莱主办，由于疫情造成的旅行限制，峰会改采线上举行。

© 2021 AFP