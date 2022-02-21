东协试图化解缅甸政变僵局 求见异议人士遭拒

（法新社仰光21日电） 东南亚国家协会力图突破缅甸军事政变以来的政治僵局，新任特使巴速坤要求与缅甸一群前国会议员见面；缅甸军政府回绝要求，军政府将这群前议员贴上恐怖团体标签。

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缅甸目前情势混乱，根据当地监督团体指出，自2021年2月政变以来，国家经济瘫痪，有超过1500名平民在军事镇压中被杀害。

缅甸政变引发民众大规模示威抗议，军方则对异议人士残酷镇压，包括被捕的1万2000人。由10个成员国组成的东协（ASEAN），站在外交最前线，致力结束缅甸政治危机。 柬埔寨外交部长巴速坤（Prak Sokhonn）为东协新任缅甸特使，17日他在东协外交部长会议中说，他计划3月间访问缅甸，并会见军方高层。

在马来西亚支持下，巴速坤也寻求会见「全国团结政府」（National Unity Government，NUG）成员；全国团结政府由翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）所属政党一群国会议员主导，志在推翻军政府。

法新社报导，缅甸外交部昨天晚间发布声明，指外交部将推动「与东协建设性合作，包括与东协特使的合作」。

不过，缅甸外交部说，不能同意东协特使与「非法组织和恐怖团体」接触，因为他们「从事暴力并采行彻底毁灭性途径」。 去年5月，缅甸军方宣布「全国团结政府」为「恐怖分子」，并关押了翁山苏姬政党的多位高层成员。 目前大多数的全国团结政府成员不是流亡，就是藏匿他处，巴速坤并未详说将在何时、何地与他们见面。

© 2022 AFP