东协首度与俄罗斯海军军演

（法新社雅加达1日电） 印尼海军今天表示，俄罗斯与东南亚国家协会（ASEAN）会员国的海军首次在马六甲海峡举行海上联合军演，这次演习的水域是全球最重要的航道之一。

广告 继续浏览后续

太平洋尤其是南海海域紧张日益加剧之际，印尼海军公布这项军演的消息。中国声称拥有南海大部分的主权。

东协10国都参加了今天的军演。印尼、泰国、新加坡、越南、马来西亚、缅甸及汶莱出动军舰或军用机，菲律宾则是以观察员的身分透过视讯参与，军演延续至4日结束。

俄罗斯驻东协大使伊凡诺夫（Alexander Ivanov）发表声明说：「这项演习关乎东南亚的和平、安定与繁荣。」

印尼第一舰队司令阿斯亚得（Arsyad Abdullah）表示，这项演习将「增进俄罗斯与东协会员国军事方面的互动及了解」。

一名分析人士告诉法新社，这项军演重申东协不结盟的原则，特别是在当前区域紧张的情况下。

国防与安全研究所（Institute of Defense and Security Studies）的印尼军事分析专家康尼（Connie Rahakundini Bakrie）表示：「确保东南亚地区的势力均衡，重申东南亚是不结盟的地区，对我们而言是很重要的。」

东协之前也曾与美国及中国海军举行军演。今年8月，印尼与美国举行「嘉鲁达之盾」（Garuda Shield）年度演习，规模为历来最大。

© 2021 AFP