东奥因疫情不开放观众入场 国际体坛多能理解

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（法新社洛桑8日电） 东京奥运订7月23日到8月8日间进行，但2020东京奥运组委会禁止观众入场观赛，国际各单项运动总会对此决定感到失望，但也表示能理解日本需采取积极作为，以抑制COVID-19疫情。

日本政府和国际奥会就两周后开幕的东京奥运五方会谈，与会人士认为由于首都圈病例激增，东京都、�斡裣亍⑸衲未ㄏ睾颓б断鼐傩械目�闭幕式及大多数赛事，都将史无前例的不开放观众进场。

2020东京奥运组委会表示，这次奥运赛事将在不开放观众进场下进行，这是因COVID-19疫情再度升温，迫使日本对奥运主办城市东京发布紧急事态宣言，时间从7月12日起，为期约一个多月，势将涵盖整个奥运比赛期间。

日本首相菅义伟表示，因为具高度传染力的Delta变种病毒正在肆虐，必须要避免东京成为疫情再度爆发的引爆点。

尽管官员表示，部分大东京都以外地区的场馆将开放，让少数观众入场，但人们却也被要求，不要为了看铁人三项等户外赛事而在路上群聚。

世界田径总会（World Athletics）表示，运动员虽已习惯在没有满场粉丝的场馆出赛，但总仍期待能在东京看到「喧闹」的粉丝。

世界田径总会在声明中说：「这让每个人都感到失望，对东京和全日本的民众来说，能看到全世界最顶尖运动员出赛的机会并不多。但听取并遵守各国做出的决定是我们的本分，因为这个病毒对不同国家和地区带来的影响不尽相同，且都有相关讯息和科学的支持。」

「我们所有体育圈的人，都应把重点摆在需做出此决定的勇气，而这通常来说也最为困难。」

国际曲棍球总会表示，他们原本期盼奥运赛事的两个场地，能分别开放5000名、2500名观众入场。

但国际曲棍球总会也说：「虽然我们对目前的卫生状态阻碍了观众进场欣赏奥运比赛感到遗憾，不过我们完全能理解，并支持日本当局和组委会及国际奥会的决定。」

© 2021 AFP