东奥因疫情大乱 高温潮湿更添挑战

广告 继续浏览后续

（法新社东京12日电） 专家警告，炙热、潮湿与口罩，将使得东京奥运场馆内人人汗如雨下，抗疫措施虽是第一要务，中暑仍会带来巨大风险。

奥运曾在比东京更潮湿或更炎热的地方举办，例如雅典及北京，然而日本的夏天又湿又热，挥汗如雨令人不悦，甚至危及生命。

东京奥运主办单位已把马拉松及竞走项目移往北海道举行，希望能避开动辄摄氏37度高温及80%的高湿度。

因疫情而禁止大部分赛事开放观众入场的措施，使得主办单位无须为大太阳下的观众担心。

不过，选手们依旧躲不过风险，特别是疫情时期选手仅允许在开幕前不久抵达会场，无暇适应当地气候。

东京都医师会会长尾崎治夫告诉记者：「7、8月举办奥运…就算在疫情前也是很严重的问题。」

他警告，即使把马拉松及竞走赛事改到北海道举行，「竞走、铁人三项以及沙滩排球等项目，也存在中暑的高风险」。

2019年夏天预演时，东京奥运主办单位推出一系列抗暑措施：提供1360公吨的冰供选手消暑、搭帐篷遮荫，提供冰淇淋给志工，为观众提供水冷扇及人工造雪。

即便如此，沙滩排球彩排时仍有数人疑似中暑接受治疗，划船项目也有包含选手在内共10人感觉不适。

讽刺的是，东京得以击败杜哈等城市抢下奥运主办权，部分是靠标榜「温和」的气候。然而，东京长年来的酷暑气候恶名昭彰，1964年主办奥运时，为避免高温，更是延至10月才开幕。

疫情前的2019年，日本各地有超过7万1000人因中暑急诊，6月至9月通报118人死亡。即使是较少人在户外的2020年，急诊数也逼近6万5000人，死亡人数112人。

官员说，鉴于中暑的风险，东奥规则可能「视情况弹性调整」，包括「在户外及与他人能保持2公尺以上距离时，允许民众脱下口罩」。

© 2021 AFP