东奥女子400公尺混合式接力赛 澳洲摘金

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（法新社东京1日电） 澳洲女将麦肯伊（Emma McKeon）今天率队在东京奥运女子400公尺混合式接力赛夺得冠军，击败2度摘冠、寻求卫冕的美国队，也写下个人奥运新猷。

澳洲队的决赛4人组阵容分别是马凯恩（Kaylee McKeown）、霍吉斯（Chelsea Hodges）、麦肯伊及坎贝尔（Cate Campbell），她们以3分51秒60成绩缔造奥运新纪录，击败美国队（3分51秒73）及加拿大队（3分52秒60）。

这是麦肯伊在东奥的第7面奖牌，过去没有任何一位女子游泳选手在单届奥运上取得如此佳绩。

加拿大选手马塞（Kylie Masse）在第1棒仰式项目中取得领先，接着在蛙式项目中，美国少女贾柯比（Lydia Jacoby）逆转超前。

随后，麦肯伊以极快的蝶式速度缩短澳洲队与美国队的差距，让老将坎贝尔在最后100公尺给美国队自由式选手魏策尔（Abbey Weitzeil）致命一击，并赢得金牌。

这是27岁的麦肯伊在东奥获得的第4面金牌，包括先前的3面铜牌，个人单届已赢得7面奖牌，打破1952年东德选手奥托（Kristin Otto）及2008年美国选手考格琳（Natalie Coughlin）共同保有的女子游泳选手单届奥运囊括6面奖牌纪录。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2021 AFP