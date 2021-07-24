东奥开幕式掌旗官 东加猛男成网友关注焦点

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（法新社东京24日综合外电报导）连续3次奥运担任东加掌旗官的陶法托法，在东奥开幕式上，再度展现他抹得油亮的结实胸膛，引起了网路上的热烈讨论。但这次他有了「挑战」对手，此人是同样袒露上身的万那杜划船选手瑞伊。

法新社和「菲律宾星报」（The Philippine Star）报导，陶法托法（Pita Taufatofua）首次吸引全球目光是在2016年里约奥运的开幕式上，当时他赤裸着上半身，全身抹得油亮，热烈挥舞着东加这个南太平洋小国的旗帜。

几个小时内，他的英姿在推特上被提及4500万次。其后他获选参加2018平昌冬奥，他也不畏寒冬，再次展露他厚实的胸膛。

37岁的陶法托法这次在东京奥运将参加跆拳道赛事，他与跆拳道女将帕赛卡（Malia Paseka）在开幕式上共同为东加掌旗，并再次成为网路上热烈讨论的焦点。

只不过这次有人分享了这种锋头，那就是首次参加奥运的万那杜划船选手瑞伊（Riilio Rii），他下半身穿着传统多色草裙，上身同样袒露出油肌发亮的胸膛，吸睛度不遑多让。

两名猛男不免在网路上被拿来比较，连奥运官方的推特帐号都参了一脚。

两人各有支持者，专业媒体「划船之声」（Rowing Voice ）宣称瑞伊「赢了…他看来一派王者风范」。

陶法托法在2016里约奥运参加跆拳道赛事，2018平昌冬奥参加了越野滑雪比赛，这次他原本想争取轻艇国手资格，好成为参加3次奥运而且参赛项目都不同的史上第1人，可惜事与愿违。

© 2021 AFP