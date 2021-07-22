东奥御台场游泳赛场传恶臭 被称闻起来像厕所

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（法新社东京22日电） 东京奥运的户外长泳比赛场地传出恶臭，引发安全疑虑，但东奥组织方表示，已经装设特别过滤装置，不会让选手受污水影响。

位于东京湾的御台场海滨公园（Odaiba Marine Park）在2019年曾经因为大肠杆菌超标，而取消铁人三项中的游泳赛事。水质自此之后一直引发关切。

日本与国际媒体这周报导，称这个马拉松与铁人三项游泳赛场「闻起来像厕所」，但遭地方议员驳斥。

港区议员�\本茂告诉法新社，他到过现场检查：「闻起来不臭。」

就住在海滨公园附近的�\本茂持续关注水质议题。他表示：「下雨后污水灌入，水质的确不好。」

法新社记者数次走访现场，没有闻到特定臭味，但行人都被围栏与巡逻警，隔离在距离赛场很远的地方。

东奥组委会表示，已经安装三层过滤装置，避免「下雨后，大肠杆菌倒灌」，也有助稳定水温。

根据天气预报，铁人三项下周举行决赛时，现场将会下雨。

不过，澳洲的铁人三项队伍表示，水质每天会检测2次，他们不感到担心。

队长德鲁（Justin Drew）表示：「我们对组委会的措施很有信心。去年暖身赛时只装了一层过滤装置，被抗议之后，今年就装设了三层过滤装置，」

当地居民否认有恶臭，但表示确实担心水质。

35岁居民木下绫子说：「因为奥运竖起了围篱，我已经很久没看到东京湾，但以前的水确实不怎么清澈。」

另一名拒绝透露姓名的40多岁女性说，如果下雨加上酷热，确实会变得非常难闻。她说：「我有2个小孩，我不让他们在这里玩水。」（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

© 2021 AFP