东奥新增迎合青年项目 日本年轻人不领情

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（法新社东京4日电） 本届东京奥运为吸引年轻人的关注，新增多项比赛项目包括滑板、冲浪与运动攀登等，不过即使地主国日本奖牌大丰收，年轻人却仍反应冷淡。

法新社报导，日本今年在滑板竞赛可说是大丰收，先是22岁的堀米雄斗为日本赢得历来首面滑板金牌，而13岁的西矢?又在女子组的滑板赛事摘金，成为日本最年轻的奥运金牌得主。

随后四十住樱今天在公园滑板镀金，银牌则是年仅12岁的日本少女开心那。

不过对于味?卫宫（Emiya Ajisaka）和他的同班同学而言，看电视台转播的奥运实况不是优先选项。

这位13岁的青少年在距离奥运赛场不远的运动公园与朋友踢足球，并告诉法新社记者：「我周遭真的没有人谈论奥运，我宁愿看看YouTube、跟朋友瞎混和打电玩。」他并说只打算收看奥运足球项目的电视转播。

他对同伴们说：「世界杯足球赛还比较有意思，是吧？」味?的朋友也点头称是。

早在日本开始赢得包括冲浪银牌与铜牌等奖牌之前，民调已显示日本青年对于奥运兴趣缺缺。

根据日本放送协会（NHK）2019年所做的民调，相较于60岁左右的受访者85%对奥运「还算或非常」关注，20来岁的受访者则是63%。

东京市一座攀岩体育馆里，24岁的网路工程师川崎亮（Ryo Kawasaki）说：「我不是不喜欢奥运，但是对我而言，奥运不是我的最优先选项，而且我不觉得非得要看实况转播。若是放假，我打算四处旅游走走逛逛并且泡个温泉或者看看电影，之后若我还有多余的闲暇时间，我可能才会看看奥运吧。」

大阪体育大学（Osaka University of Health and Sport Science）校长原田宗彦（Munehiko Harada）说，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情可说是造成「年轻人（对奥运）不感兴趣的原因之一」。

因疫情迫使奥运延后一年，而且致使许多赛事不开放观众进场，抹煞许多年轻人实地观赏他们热衷的竞赛项目的机会。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP