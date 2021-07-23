东奥最年轻选手 叙利亚12岁桌球女将

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（法新社大马士革23日电） 叙利亚女孩萨莎（Hend Zaza）首次拿桌球拍时年仅5岁，如今12岁的她，成为本届东京奥运场上年纪最小选手。尽管来自炮火隆隆的叙利亚，刻苦环境无法阻止她发光发热。

萨莎去年在西亚锦标赛击败黎巴嫩好手，取得奥运参赛资格，她也因此一战成名。

她是叙利亚国家队6人中的唯一女性成员，卯足劲要为叙利亚拿下该国史上第4枚奥运奖牌。

萨莎在东奥的第一场女子比赛预定明天登场，对手是39岁的奥地利华裔选手刘佳。

萨莎是自1968年冬运、11岁的罗马尼亚花式滑冰运动员胡秋（Beatrice Hustiu）后，50多年来登上奥运舞台的最年轻选手。

教练朱曼（Adham Jumaan）说，他在萨莎5岁时发现这个极有天分的女孩，当时她正和她的哥哥欧贝达（Obeida）在中部哈玛市（Hama）体育馆打乒乓球。而欧贝达是国家少年桌球冠军。此时叙利亚内战已爆发3年。

他说：「我被她的体格、快速反应和直觉所震慑。她显然天赋异禀。」

朱曼发现萨莎相当聪明、有决心且充满抱负，他开始每天指导她。

不过7个月就有成果，年仅6岁的萨莎就在2015年叙利亚少年锦标赛拿下亚军，从此之后她开始成为比赛常胜军。9岁时赢得国内12岁以下桌球冠军，以及西亚锦标赛冠军。

叙利亚内战自2011年爆发，迄今夺走50万人命与造成数百万人流离失所，国家基础设施被摧毁殆尽。

朱曼说：「我们在非常艰苦的环境下训练。」「运动场馆停电司空见惯，有时候我们困在里面好几个小时，而叛军的炮火就落在场馆外头。」

他说：「我们要取得海外参赛的签证也困难重重。」

当叙利亚内战死亡人数飙升，许多国家和叙国断交并关闭在大马士革的大使馆。

但在去年，中国奥会在COVID-19（2019冠状病毒疾病）限制解除后，邀请萨莎前往和中国球员一起训练。

满怀希望的萨莎告诉法新社：「我梦想成为世界冠军，有朝一日要在奥运夺牌。」「不过我也想完成学业，成为一名药剂师。」

萨莎的父亲是业余足球员，他在萨莎比赛期间仍坚持请家教，以确保学业不受影响。

© 2021 AFP