东奥照办加上疫情未歇 明年全球运动赛事安排拥挤

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（法新社巴黎28日电） Covid-19疫情已造成今年全球许多运动比赛被迫取消，随着第二波疫情来袭，加上重量级东京奥运预定延至明年夏天举行，各大赛事主办单位正绞尽脑汁规划如何在空档日期塞进比赛。

明年东奥虽仍称为2020年奥运，但已因2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫情而改变。除了成本增加，是否该开放外国观众入境，以及该对观众和参赛人员采取哪些防护和限制措施，都让东奥主办单位和日本政府苦恼不已，即便疫苗普及机率正持续提高。

东奥主办单位本月初表示，比赛延期至少造成成本增加24亿美元（约新台币674亿元）。这是奥运史上首次非战时延后比赛，东奥成本原已超过130亿美元（约新台币3653亿元），如今因必须采取大量防疫措施，导致成本进一步膨胀。

日本民众对东奥的热情程度似乎已降温。7月公布的一份民调显示，只有1/4的日本人希望东奥明年举行，大多数人支持再往后延期或直接取消。

东奥主办单位为控制成本，已减少公关票数量、缩小开幕式及节省吉祥物、广告横幅和餐费开支，但至今只省下2亿8000万美元（约新台币79亿元）。

不过，即使疫情尚未消退，主办单位仍决心让东奥明年如期举行。他们希望迎接外国观众到来，打算取消隔离规定。此外计划要求观众戴口罩和避免欢呼，以及保留门票存根以利疫调。

东奥主办单位另将要求运动员晚抵达早离开，以尽量缩短他们待在选手村时间；也会要求他们避免大声喧哗和肢体接触，及比赛和训练以外时间须戴口罩。选手入境时将接受病毒检测，且每4至5天再检测一次。

但主办单位面临的挑战不小。东奥预计将有来自206个国家共1万1000名选手参赛，至少会有5000名官方人员和教练随行，还会有2万名媒体代表和6万名义工到来。

另一方面，其他运动赛事也亟欲弥补先前暂停比赛损失，大多数都正在想办法调整赛程，尽可能避免与东奥重叠。

例如美国职篮NBA，2019-20年赛季因疫情直到今年10月12日才打完。联盟已与球员工会达成协议，新赛季于本月22日开打，例行赛将减少10场，且赛季将于明年5月16日结束。

这个赛季结束日期，一部分是为了让球员能参加东奥。但明年NBA季后赛仍排定打到7月22日，隔天就是奥运开幕，因此一些最大咖球星仍可能错过东奥。

另个今年夏天取消的重要运动盛事，是每4年举行的欧洲国家杯足球赛。2020年欧国杯已排定延至明年举行，按原计画赛事将分散在欧洲不同国家共12个城市举行。

主办单位欧洲足球总会（UEFA）至今尚未公布修改计画，但媒体报导，已有一些参赛国家呼吁让所有比赛在同一个国家举行。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP