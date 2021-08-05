东奥男子拳击羽量级 俄罗斯击败美国夺金

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（法新社东京5日电） 俄罗斯选手巴特尔加济耶夫（Albert Batyrgaziev）今天击败美国选手拉根（Duke Ragan）夺得东京奥运男子拳击羽量级金牌，让美国长达17年的拳击金牌荒持续下去。

尽管拉根抱憾夺银，但在爱尔兰教练华尔希（Billy Walsh）指导下，美国队在东京奥运拳击比赛收获不小，还剩下2个项目有望摘金。

23岁的拉根是职业拳击手，并有4胜0败的战绩，但他对决火力全开的俄罗斯选手巴特尔加济耶夫，迈入第2回合就已气喘吁吁。

同样23岁的巴特尔加济耶夫最终在分歧判决的情况下夺得金牌。

不过，美国队的戴维斯（Keyshawn Davis）明天将出战轻量级的准决赛，托雷兹（Richard Torrez）则将在8日奥运最后一天进行超重量级决赛，仍有2次夺金机会。

目前东京奥运的拳击比赛战绩，地主国日本赢得一金，古巴2金，俄罗斯一金。

美国在奥运拳击有最辉煌的历史，但自前世界重量级拳击冠军史宾克斯（Leon Spinks）和拳王雷纳德（"Sugar" Ray Leonard）活跃的1970与80年代过去后，就此每况愈下。

美国上一次在奥运拳击比赛摘金要追溯到2004年的沃德（Andre Ward）。

© 2021 AFP