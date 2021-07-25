东奥男子61公斤级举重决赛 李发彬为中国队再夺一金

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（法新社东京25日电） 中国选手李发彬今天在东京奥运男子61公斤级举重决赛上，力克印尼老将伊拉旺（Eko Yuli Irawan）强势挑战，为中国队拿下第2 面举重金牌。

28岁的李发彬挺举首次试举166公斤时，还露了一手单脚站「金鸡独立」。最终他以抓举141公斤、挺举172公斤，合计313公斤镀金。

与李发彬互不相让的伊拉旺试图举出177公斤抢金，比他自己创下的挺举世界纪录还要多出3公斤，但32岁的伊拉旺最终试举失败银恨。

不过，出身苏门答腊楠榜省（Lampung）乡村的他，已成为印尼史上获得最多奥运奖牌的运动员，包括东奥和里约奥运各1银，以及伦敦和北京奥运各1铜。

伊拉旺并以此跻身举重史上拥有4面奥运奖牌的第5 人。

铜牌之争也一样令人屏息，先是乔治亚选手米许维利兹（Shota Mishvelidze）最后试举165公斤失败，拱手让出铜牌；接着沙乌地阿拉伯选手沙林姆（Seraj Al-Saleem）试图把握夺牌机会，但两度挑战166公斤都未竟其功。

最后是由22岁哈萨克选手伊戈尔・宋（Igor Son）以合计294公斤拿下铜牌。

© 2021 AFP