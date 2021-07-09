东奥禁观众入场 澳洲名将基尔乔斯决定退赛

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（法新社雪梨9日电） 澳洲网坛「坏小子」基尔乔斯（Nick Kyrgios）今天表示，他将退出东京奥运，并称禁止观众入场是他做这个决定的主要原因之一。

基尔乔斯已经入选澳洲国家队，但他上周因伤退出温网，这已让人对他是否可以参加奥运产生疑虑。

26岁的基尔乔斯先前已经抱怨过奥运为防疫所做的隔离措施，他表示如果球迷无法进场，那他也不想参加奥运了。

基尔乔斯成为西班牙猛将纳达尔纳达尔（RafaelNadal）、奥地利男网好手提姆提姆（Dominic Thiem）、瑞士名将瓦林卡（Stan Wawrinka）、美国名将小威廉丝（Serena Williams）、罗马尼亚名将哈勒普（Simona Halep）后，另一个决定不参加奥运的知名球员。

他在社群媒体上发文说：「想到要在空荡荡的体育馆比赛，感觉就不太对劲。」

「我不想剥夺准备好为国家参赛的健康球员机会。」

日本试图抑制激增的染疫人数，已经对东京发布紧急事态宣言，且会持续到奥运结束，因此日本官员宣布禁止观众入场。

基尔乔斯说：「代表澳洲参加奥运一直是我的梦想，我也知道我可能再也没有这样的机会，但我十分了解自己。」

票房保证之一的基尔乔斯，目前世界排名60，过去也曾因为他的行为问题，与澳洲官员发生争执，因此退出2016里约奥运。

东京奥运澳洲代表团团长切斯特曼（IanChesterman）本周表示，不论基尔乔斯做出什么选择，他都会尊重基尔乔斯的决定。

© 2021 AFP