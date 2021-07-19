东奥纸板床不够牢？选手弹跳破谣言

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（法新社东京19日电） 东京奥运选手村的床铺采用厚纸板制成，有报导称这是为了防止「人与人之间的连结」。一名选手亲自上去弹跳，证明纸板床其实非常「坚固」，获得奥运官方点赞。

「纽约邮报」（New York Post）先前报导，选手村的床是特意做得单薄，好让选手保持社交距离。爱尔兰体操选手麦克莱纳根（Rhys McClenaghan）拍摄了一段他在床上不断弹跳的影片，替这种说法破谣。

麦克莱纳根在个人推特（Twitter）发布影片，他说：「（有人说）这些床是要防止性行为。它们是用纸板做的，没错，但显然这样大动作也不会垮。这是假的，假新闻！」

奥运官方推特帐号感谢麦克莱纳根「破除迷思」，并表示「这些永续性的床非常坚固」！

「纽约邮报」的报导来源出自于一则推文。美国长跑选手切尔默（Paul Chelimo）显然是用开玩笑的语气说，这些床的「用意是要避免选手间发生亲密关系」。

他说：「床（只能）承载1个人的重量，以避免发生运动之外的情况。」

这并非东奥选手村的床第一次遭到质疑。

今年1月，澳洲篮球选手波格特（Andrew Bogut）质疑这种床的负重能力。制造商Airweave出面表示，每张床可以支撑200公斤重量，也通过严格压力测试。

制造商发言人说：「我们做过实验，例如在床面上施加重量。」

「只要床上不超过2个人，就足够坚固，可以支撑重量。」

东奥期间，上万名选手将入住选手村。尽管主办单位警告选手「应该避免不必要的肢体接触」，但预料还是会发出16万个保险套。

但组织委员会告诉法新社：「发出的保险套不是要在选手村内使用的。」而是要让选手带回各自的国家，协助提升防治爱滋意识。

© 2021 AFP