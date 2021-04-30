东奥组委会会长：今夏奥运有可能闭门举行

广告 继续浏览后续

（法新社东京30日电） 日本东京奥运组织委员会会长桥本圣子今天告诉法新社，受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，今夏登场的东奥有可能以闭门方式进行，她并承诺会确保奥运安全举行。

桥本表示，唯有主办单位能「完全保护」运动员和日本人民，奥运才算成功；她希望民众对奥运能举行「感到高兴」。

当局先前已禁止海外观众前来日本观赛。至于国内粉丝能否入场，主办单位则因日本陷于新一波感染潮，而于本周将作出决定的时间延后到6月。

桥本圣子今天受访时坦承：「可能会有一种情况是，我们无法允许任何观众入场。」

「只有一种情况能让我们宣称奥运举办成功，就是我们能完全保护运动员和日本人民的性命与健康。」

如今日本民众多半支持奥运进一步延期或根本取消。最近新一波病例已促使东京和其他地区实施紧急事态。

在医护体系已面临压力的情况下，东奥主办单位要求医护人员志愿投入奥运活动遭到了批评。桥本表示，少了观众可纾缓医护体系的压力。

她说：「如果赛事本身真的改变，我认为会是在观众方面。」

「对于忧心医护体系的人来说，这是我们也许可以缓和他们不安的地方。」

© 2021 AFP