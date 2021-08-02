东奥羽球男单决赛 丹麦好手安赛龙夺金

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（法新社东京2日电） 丹麦羽球好手安赛龙（Viktor Axelsen）今天在东京奥运男子羽球单打决赛击败中国强敌谌龙，成为1996年以来第一位在此项目夺金的非亚洲选手。

世界排名第2、上届里约奥运铜牌得主安赛龙，今天开赛后不久就掌握控制权，并持续紧抓不放，最终以21比15、21以12击败寻求卫冕的谌龙。

上一位在奥运获羽球男单金牌的非亚洲选手也是丹麦人，为1996年在亚特兰大奥运摘金的霍耶尔-拉森（Poul-Erik Hoyer-Larsen）。身为世界羽联主席的他今天也来到赛场，见证安赛龙追平自己的成就。

世界排名第6的谌龙如果夺金，原本能打平中国选手林丹在2008与2012年奥运连续拿下2面男羽单打金牌的纪录。

至于现任球王桃田贤斗则是在小组赛就爆冷淘汰。

羽球男单铜牌战则是由印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）以21比11、21比13，击败本届黑马━世界排名59的瓜地马拉选手科登（Kevin Cordon）。

印尼羽球女双组合波利（Greysia Polii）与拉哈育（Apriyani Rahayu）今天先拿下金牌，随后金廷又夺铜，让印尼在羽球最后一天赛事进帐两面奖牌。

© 2021 AFP