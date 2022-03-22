东帝汶总统大选首轮 诺贝尔奖得主霍塔领先但未过半

（法新社东帝汶狄力22日电） 东帝汶官员说，诺贝尔和平奖得主霍塔（Jose Ramos-Horta）在上周末的总统选举中取得压倒性领先，但得票率没有过半，以致这个东南亚最年轻国家将举行第2轮投票。

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法新社报导，昨天公布的初步计票结果显示，72岁的革命英雄霍塔的得票率达46.58%，胜过现任总统、前游击队战士古特瑞斯（Francisco Guterres）的22.16%。

最高选举官员布兰柯（Acilino Manuel Branco）在电视上说，所有选票都已统计完毕，现在必须经由东帝汶选举委员会核对与确认后，才能公布最终投票结果。

如果确认没有候选人得票率过半，第2轮投票将在4月19日举行，胜选者将在5月20日东帝汶脱离印尼独立20周年当天就职。东帝汶是前葡萄牙殖民地，曾被印尼占领24年。

选民19日前往投票所投票，从16位候选人中选择将担任5年任期的总统人选，这是东帝汶史上战况最激烈的选举。

东帝汶多数的政治活动通常都会陷入暴力与冲突，但观察人士说，这场选举顺利举行，没有发生任何事件。

欧洲联盟选举观察团（European Union Election Observation Mission）首席观察人士德维萨（Domenec Ruiz Devesa）在新闻稿中说：「东帝汶举行了可信、透明与和平的选举。」

霍塔因为寻求和平解决东帝汶冲突，于1996年获颁诺贝尔和平奖，他2007年到2012年担任东帝汶总统，现在复出参选挑战古特瑞斯。

© 2022 AFP