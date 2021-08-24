丢下稚女逃美国 阿富汗妈妈痛不欲生

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（法新社杜勒斯23日电） 30岁阿富汗女子席玛（Shima）拿起手机，秀出6岁和10岁女儿的照片，说着说着，不禁悲从中来。

她抵达美国维吉尼亚州杜勒斯国际机场（Dulles International Airport）后对记者说：「我女儿在阿富汗，而我人在美国。」

说着说着她开始掩面啜泣：「我就像死了，死了，跟死了也没两样。」

她跟丈夫来到美国，一时却没能带上女儿同行。

今天飞来美国重新安顿的阿富汗人之中，还有持特殊移民签证入境美国的27岁男子海德萨达（Romal Haiderzada）。

他说：「我们来自喀布尔，你们知道，塔利班来了之后，那里情况不是很好。」

他提及喀布尔北方的前美国军事基地，「很多人从阿富汗来，因为我们和美国在巴格兰（Bagram）的军人合作」，「觉得有危险，就来了这里」。

他说，来到美国感觉「很棒」，他心存感激。

21岁的阿富汗裔美国人杨恩（Jan）则是先前回到阿富汗拜访家人，他说，安排撤离航班起飞的喀布尔卡赛国际机场（Hamid Karzai International Airport）情况「有点危险」，「挤得要命，大家都想离开…因为他们希望平安无事」。

白宫官员今天表示，8月14日加紧撤离以来，已有约4万9000人离开喀布尔。

© 2021 AFP