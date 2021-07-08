两利空夹击 亚股多数收黑

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（法新社香港8日电） 由于美国联邦准备理事会（Fed）示意可能因通货膨胀而改变货币政策，加上投资人持续担忧中国当局对科技业巨擘的打压，亚洲股市今天收盘大多下跌。

联准会昨天表示，随着美国经济从2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击复苏，物价上涨在意料之中，但通膨涨幅确实高于预期。

根据联准会公布的6月政策会议纪录，官员表示，若这样的情况持续下去，美国央行有必要准备好缩减大规模支持经济措施的规模。

不过，会议纪录并未指出央行政策即将逆转，这也与联准会主席鲍尔（Jay Powell）发言透露的立场一致。鲍尔的言论并未引发市场震荡。

美国股市投资人似乎准备好抛开通膨疑虑，或至少暂时如此。三大指数昨天小涨作收，其中标普500和那斯达克指数皆再攀新高。

纳维里尔和合伙人（Navellier & Associates）董事长纳维里尔（Louis Navellier）昨天在投资人报告当中指出：「虽然花了一些时间，但联准会终于承认通膨力量正在增强。」

华尔街股市昨天的强劲表现，为亚洲股市今天走势提供一些助力。不过，东京股市收盘下跌0.8%，原因是日本政府为打击染疫人数激增，准备实施新一度「紧急事态宣言」。

然而，雪梨股市今天收高0.2%，投资人显然未受澳洲最大城市雪梨可能延长防疫封锁措施的消息影响。

上海股市则收低0.8%，香港股市更重挫2.9%，写下连续7个交易日收黑。北京依国安理由做出震撼决定，将中国热门叫车应用程式（app）滴滴出行从网路平台下架，引发投资人担忧北京可能对原先被视为碰不得的企业采取更广泛的监管行动。

首尔和新加坡股市今天收盘皆下挫1%，马尼拉、曼谷、吉隆坡和雅加达股市也全都收跌。但台北和威灵顿股市收红。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP