两大城2500人接种假疫苗 印度警方调查

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（法新社孟买25日电） 印度警方今天表示，孟买和加尔各答分别有约2000人和500人接种假的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，其中加尔各答有一部分接种者为身心障碍人士。

印度4月和5月疫情急遽升温后，政府开放民众免费施打疫苗，本周接种率大幅上升。

孟买警方表示，约2000人以为自己接种了疫苗，但实际上注射的是生理食盐水。

警方在记者会上表示，在孟买一家私人医院逮捕10 人，其中包括2名医生。在其中一个案件中，嫌犯锁定住在高级住宅区的居民。警方已查扣被告诈领的124万卢比（约新台币46万元）现金。

加尔各答警方同时逮捕乔装成拥有遗传学硕士学位公务员的一名男子，据报导他经营多达8家虚假疫苗接种营。

警方表示，至少250名身心障碍及跨性别人士在一处接种疫苗，加尔各答各地总共有将近500人可能接种假疫苗。

印度斯坦时报（Hindustan Times）报导，印度女星及国会议员米米．查克拉博蒂（Mimi Chakraborty）在一处营地施打疫苗，希望藉此鼓励民众接种，但事后没有收到接种疫苗证明，起疑后报警查办。

© 2021 AFP