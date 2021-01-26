两大药厂延迟供应疫苗 欧盟执委会主席催促交货

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（法新社布鲁塞尔26日电） 制药公司因为疫苗延迟交货，与欧洲联盟执行委员会关系紧绷，欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天表示，疫苗制造商「必须交货」。

范德赖恩参加线上版世界经济论坛（World Economic Forum）时，透过直播视讯表示：「欧洲投资数十亿欧元，协助研发全球首批2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。」

她说：「现在，这些公司必须交货。它们必须履行义务。」

英国和瑞典合资制药大厂阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）和美国辉瑞大药厂（Pfizer）都已宣布会延迟供货给欧盟，欧盟执委会正要求这两家药厂给个交代。

由于欧盟担心药厂可能将欧盟预先购买的疫苗，卖给出价更高的欧盟以外国家，因此要求药厂在向欧盟以外国家出口疫苗前，必须先通知当局。

范德赖恩在发表演说时强调此举，并称「我们将设立疫苗出口透明机制」，「确保」药厂履行它们与欧盟的合约义务。

此外，拉脱维亚外交部长林克维奇斯（Edgars Rinkevics）今天表示，如果阿斯特捷利康没有兑现按时供应疫苗的承诺，欧盟成员国可能会控告阿斯特捷利康违约。

© 2021 AFP