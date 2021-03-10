两女性将领获拜登提名 将接美军两司令部

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（法新社华盛顿9日电） 美军将再有第2、第3位女性担任要职，因为美国总统拜登已经宣布，提名两名女性将领，分别接掌运输司令部、南方司令部。

空军上将范欧沃斯特（Jacqueline Van Ovost）被提名接掌运输司令部（USTRANSCOM），她是目前美军中，唯一的女性四星上将。四星上将是美军最高位阶。

三星陆军中将李察逊（Laura Richardson）则被提名为南方司令部（SOUTHCOM）司令，职责范围含整个中美洲和拉丁美洲，她同时也将获晋升为四星上将。

如果联邦参议院批准这两起人事案，范欧沃斯特和李察逊将成为继2018年退役的北方司令部（Northern Command, NORTHCOM）司令罗宾逊（Lori Robinson）之后，美军史上第2位和第3位领导作战司令部的女性。

拜登昨天在白宫发表简短演说介绍这两名女性将领，他说：「这两名女性的军职生涯都显示她们有无与伦比的能力、正直，及报效国家的心。」

他补充说：「今天是国际妇女节，我们需要看到并认知这些女性所取得的突破性成就。」

美军有11个司令部，全部都是由四星将领负责领导。

「纽约时报」（The New York Times）上个月即报导说，美国国防部早在去年就已经决定提名范欧沃斯特和李察逊。

但据纽约时报报导，提名之所以延后到去年11月总统大选过后才宣布，是因为当时的国防部长艾斯培（Mark Esper）担心，时任总统的川普会因为性别的问题而反对提名这两名将领。

© 2021 AFP