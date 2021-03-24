两年4度大选 尼坦雅胡政党可望夺下最多席

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（法新社耶路撒冷23日电） 以色列今天举行2年内第4度大选，总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所属的右翼联合党（Likud Party）可望夺下最多席次，却无法保证将能掌握多数优势。

可能发生变化的出口民调预测，尼坦雅胡顺利筹组右翼联盟的唯一途径，是和他过去的门徒、如今已疏远的班奈特（Naftali Bennett）达成协议，而后者并未排除加入反对尼坦雅胡阵营的可能。

尼坦雅胡已连续掌权12年，是以色列史上执政最久的领袖，也是第一个因刑事指控受审的在任总理。尼坦雅胡去年遭到正式起诉，然而针对一连串贪腐指控，他一概否认犯行。

71岁的尼坦雅胡以唯一能够引领国家安度诸多安全和外交挑战的全球性政治家之姿再度角逐连任，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗高接种率和去年与4个阿拉伯国家实现关系正常化，成为他的选战主轴。

尼坦雅胡虽将出口民调预测结果称作是右翼和其所属联合党的「巨大胜利」，仍可能无法摆脱他多年来一直无法组成一个稳定多数政府的困扰。

以色列国会有120席，调查显示，联合党可望拿下31或32席，若加上他的右翼、宗教盟友，尼坦雅胡可望掌握50席。

假如这些预测反映出最终结果，若尼坦雅胡同意与百万富翁、宗教民族主义者班奈特达成协议，那么他将有可能享有61席过半优势。

然而，尼坦雅胡的主要竞争对手、中间派未来党（Yesh Atid）的拉皮德（Yair Lapid）则声称反尼坦雅胡阵营将迈向享有多数优势之路。

曾是黄金时段人气主播的拉皮德说：「截至目前，尼坦雅胡没拿到61席。」

他对大批支持者说：「我今晚开始与『改革』阵营的部分成员进行对话。我们将竭尽全力，在以色列组建一个明智的政府。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP