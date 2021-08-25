两度年度最佳教练巴登霍泽 传同意公鹿合约续留

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（法新社密尔瓦基24日电） 两度获选为美国职篮NBA年度最佳教练的巴登霍泽（Mike Budenholzer），在率密尔瓦基公鹿夺冠后，据传同意公鹿开出的合约，将续留到2024-25球季。

体育电视频道ESPN今晚报导指出，52岁的巴登霍泽同意续约3年，而他现在的合约还剩下1年，因此他将续掌公鹿兵符，直到2025年夏季。

巴登霍泽已经带领公鹿3个球季，他在公鹿的前两个球季，都让球队的战绩排在东区第1，但2019年公鹿在分区冠军赛不敌多伦多暴龙，2020年则是在季后赛次轮败给迈阿密热火。

今年，公鹿例行赛战绩排在东区第3，但他们在东区的季后赛接连赢过热火、布鲁克林篮网、亚特兰大老鹰，并在总冠军赛逆转击败凤凰城太阳，拿下本季的总冠军。

巴登霍泽为公鹿掌舵期间，球队例行赛战绩162胜65败，季后赛则有31胜17败的成绩。在圣安东尼奥马刺总教练波波维奇（Gregg Popovich）身边担任助理教练17年，随队拿下4座总冠军后，他2013年至2018年间，在老鹰担任主帅，例行赛战绩213胜197败，季后赛则是17胜22败。

2015年在老鹰时，及2019年在公鹿时，巴登霍泽两度获选为年度最佳总教练。

公鹿今年在「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）抢眼表现的带领下，继贾霸（Kareem Abdul-Jabbar）1971年率队夺冠后，再一次拿下NBA总冠军。

© 2021 AFP