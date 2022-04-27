两成员国遭俄断供天然气 欧盟：将协调一致应对

（法新社布鲁塞尔27日电） 欧洲联盟（EU）今天宣布已「准备好」应对莫斯科向整个欧盟断供天然气的状况，并计划就俄罗斯天然气工业公司切断对波兰和保加利亚供气，做出「协调一致」的回应。

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欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）在推特发文称：「俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）的声明显示俄国再度企图利用天然气勒索我们。我们已为这种情况做好准备，同时也在制定欧盟协调一致的应对措施。」

她强调：「欧洲人民可以相信，我们将团结一心，与受到影响的成员国站在同一阵线。」

稍早，俄罗斯天然气工业公司以波兰和高度依赖俄国天然气供应的保加利亚未以卢布支付相关款项为由，宣布暂停对这两国供应天然气。

俄罗斯入侵乌克兰后引发全球制裁，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）上月要求「不友善」国家以卢布支付天然气进口费用，惟迄今只有少数买家同意以卢布交易。

这场战争如今已迈入第3个月，也凸显欧洲对俄国天然气的依赖；俄罗斯天然气占欧盟总进口量的45%。

保加利亚和波兰都表示，他们将可以透过其他来源，弥补俄方断供后的缺口。

范德赖恩透过声明说：「我们一直努力确保整个欧盟的（天然气）替代来源和最佳储存水准。」

她指出：「成员国已针对这种情况制定应急计划，我们也与他们进行协调工作。天然气协调小组会议现在正在举行。」

范德赖恩也批评，莫斯科单方面断供行动「不合理且令人无法接受」，这「再次显示出俄罗斯作为天然气供应国的不可靠」。

© 2022 AFP