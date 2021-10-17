两支满贯炮轰垮太空人 红袜美联冠军赛扳平战局

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（法新社休士顿16日电） 马蒂内兹、德佛斯今天各挥出1支满贯全垒打，帮助红袜9比5击败太空人，在美联冠军赛以1比1扳平战局。

美国职棒大联盟MLB美国联盟冠军赛第2战今天持续在休士顿太空人主场进行，系列赛0胜1负落后的波士顿红袜，此役打击大爆发。

这场比赛1局上半，马蒂内兹（J.D. Martinez）就击出满贯全垒打，让红袜4比0领先，2上德佛斯（Rafael Devers）也挥出满贯炮，让红袜8比0大幅领先太空人，这是大联盟史上头一次有单一球队能在一场季后赛中，展现轰出两支满贯炮的惊人火力。

红袜4上在赫南德兹（Enrique Hernandez）打出阳春全垒打后，以9比0遥遥领先太空人。

地主太空人则是在4下展开反击，靠着塔克（Kyle Tucker）的二垒安打拿下他们这场比赛的第1分，再利用古利尔（Yuli Gurriel）带有两分打点的安打，将分差缩小到6分。

9下太空人临去秋波，靠古利尔（Yuli Gurriel）、卡斯楚（Jason Castro）分别挥出一发阳春弹，一共要回2分，最终红袜仍以4分差距击败太空人，双方目前在7战4胜制的美联冠军赛各拿1胜战成平手，

本季例行赛战绩11胜8败、防御率3.48的太空人左投贾西亚（Luis Garcia）今天先发只投1局，有2次三振、3个保送，被打出一发满贯弹在内的2支安打，丢掉5分都是自责分，狼狈吞下败投；接替他投球的欧多瑞兹（Jake Odorizzi）投4局有5次三振、没有保送，被击出7支安打，其中包含1支满贯炮和一支阳春全垒打，丢掉4分都是自责分，两人接连遭到红袜炮轰，是太空人今天输球的一大关键。

红袜此役先发投手伊佛迪（Nathan Eovaldi）例行赛战绩11胜9败、防御率3.75，他今天投5.1局，送出3次三振、1个保送，被打5支安打，丢掉3分都是自责分，最后拿下胜投。

© 2021 AFP