两澳媒指华裔商人周泽荣效力中共 被控诽谤判赔

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（法新社雪梨2日电） 澳洲联邦法官今天谕令两家澳洲媒体公司支付59万澳元给澳籍华裔商人周泽荣作为赔偿，因为这两家媒体在报导中指称他暗地效力中国共产党，报导含有「诽谤内容」。

周泽荣拥有澳洲公民身分，名下持有总部位于中国广州的侨鑫集团，主要从事地产开发业务。

联邦法官裁决，九号娱乐集团（Nine Entertainment）和澳洲广播公司（ABC）在2017年有关周泽荣的调查报导中，违反了澳洲严格的诽谤法。

法官谕令两家媒体支付59万澳元，并撤下指称周泽荣替中国共产党中央统一战线工作部的报导；这个组织专门在海外促进中共的利益。

九号娱乐集团和澳洲广播公司报导还提到，周泽荣为了「促进中国利益」而贿赂地方政治人物，并称周泽荣曾涉入贿赂时任联合国大会主席艾希（John Ashe）的计画。

美国检方指控艾希从中国商人手上收受逾100万美元贿款，但在结案之前，安地卡及巴布达（Antigua and Barbuda）籍的艾希就于2016年逝世。

周泽荣否认这些指控，并以名誉受损为由要求赔偿。联邦法官并未裁决这些指控是否属实，但同意报导含有「诽谤内容」。

当初报导刊登时，引发大众关注中国在澳洲的影响力运作，澳洲后来于2018年通过对抗外国干预及间谍的相关法案。

九号娱乐集团和澳洲广播公司在联合声明中表示，他们对裁决「深感失望」，并说这项裁决将「进一步对国内媒体自由造成寒蝉效应」。

© 2021 AFP