个人资讯保护法11月上路 中国明禁「大数据杀熟」

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（法新社北京20日电） 中国今天通过一项全面性的个资法律，防止商家收集敏感个资及电商「大数据杀熟」（透过大数据让老客户花更多钱）等行为，降低民众对网路诈骗、个资泄露及对科技巨头滥用个资的担忧。

根据中国全国人大常委会通过的「个人资讯保护法」，自2021年11月1日起任何组织、个人不得非法搜集、使用、加工、传输他人个人资讯，不得非法买卖、提供或者公开他人个人资讯。

「个人资讯保护法」还进一步强化相关部门的监管职责，从严惩治违法行为。有关部门发现个资处理活动存在较大风险或安全事件时，可展开约谈或要求个资处理者委托专业机构进行稽查，有关部门仍保有取得相关数据的权利。

新法预期会进一步敲打中国的科技巨头，像是叫车服务的滴滴打车、手游巨头腾讯公司等。中国有关部门连月来锁定相关大厂调查业者有无不当使用客户个资。

新法明定不得过度搜集个人资讯、大数据杀熟，对人脸资讯等敏感个人资讯的处理作出规制，完善个人资讯保护投诉、举报工作机制。中国官媒表示，法律充分回应了社会关切，为破解个人资讯保护中的热点难点问题，提供强有力法律保障。

新法还要确保中国人民的个资不被转移到数据安全保护标准低于中国的其他国家，相关条款可能对外国公司带来影响。

设于北京的顾问公司Trivium China，公司合伙人雪佛（Kendra Schaefer）表示，中国这部新法算是全世界最严格的一部个资保护法律，「中国订这部新法可不是只着眼短期，而是要为今后40、50年的数位经济打下基础」。

© 2021 AFP