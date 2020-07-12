中国与伊朗拟签战略合作协议涉及基建、石油、军事等领域

美国《纽约时报》7月11日报导指，中国和伊朗低调的撰写了一份长达18页的合作协议，其中包括加强双方在基建、金融、通讯和军事领域的合作。作为回报，协议签署后中方将获得由伊方提供的在未来25年中伊朗石油的低价和惯常供应。

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伊朗外交部长扎里夫在上周介绍称，中国国家主席习近平于2016年对该国进行访问时提出的，与伊方建立全面战略伙伴关系的提议在今年6月得到了伊总统鲁哈尼内阁的批准。扎里夫曾在7月5日于伊斯兰议会会议上表示，伊朗一直在就一项为期25年的协议与中国谈判，一旦达成协议，就会宣布有关条款。他指出，关于未来与中国的各项交易“没有什么秘密”。他介绍称，当协议达成时将通知全国。伊朗前总统内贾德 (Mahmoud Ahmadinejad)曾于上个月谴责当局与中国进行秘密谈判，这也让伊中协议一度成为了伊朗社交媒体上的热门话题。

纽时的报导引述曾就协议与伊政府进行沟通人士的话表示，该报获得的文件的确是伊中协议草案，文件上还标有“最终版本”的字样，其日期则定格于2020年6月。报导指，中方尚未对协议内容加以公布，目前也并不得知北京是否已经对协议内容加以签字，并将于何时会将协议向外界公布。报导认为，如果这一协议最终成型，这将给美中关系带来进一步的困难和新的分歧点。这则是由于特朗普政府自2018年起，正在对德黑兰实施极限施压制裁以迫使其就伊核和弹道导弹研发问题作出让步。

报导指，这份协议在开头写道，“两个古老的亚洲文化，两个在贸易、经济、政治、文化、安全方面具有相似见解的合作伙伴，并拥有多个双边及多边共同利益的（伙伴）将会彼此视为战略伙伴”。两名知情人士称，中国预计在未来25年中向伊朗投资4000亿美金。这或将导致更多的中国公司遭受美国的制裁。就伊中全面战略伙伴协议问题，一名来自美国国务院的发言人回应指，“美国将继续使对帮助伊朗，这一全球最大恐怖主义赞助商的中国公司付出代价”。回应指，“通过鼓励中方公司与伊朗政权进行可受制裁的活动，中国政府对其自身促进稳定和和平的国家目标造成破坏”。

报导指，协议内容包括近100项基建项目，包括中方帮助在伊朗建筑机场、高铁、地铁以帮助数以百万计伊朗民众的民生等。中方还将帮助在伊朗西北部的马库市（Maku），在西南端、阿拉伯河的阿巴丹岛北岸港口城市阿巴丹（Abadan）及霍尔木兹海峡的格什姆岛(Qeshm)建造自贸区等。协议还包括中方帮助伊朗建设5G通讯网络的基础设施，向伊方提供中国的北斗卫星导航系统及加强网络空间管理和监控等。

扎里夫称，这一协议在伊方还将需要得到伊斯兰议会的批准。两名伊朗官员称，其得到了伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）的支持。哈梅内伊的高级经济顾问默罕默德（Ali Agha Mohammadi）近日在官媒电视上表示，该国需要将其石油收集量增加到850万桶/每天才能保持其于国际能源市场的地位，这则需要中国的支持。中国75%的石油都需要从国外进口是全球最大的石油进口国。

报导称，不过两国政府间希望达成协议的意向并非在伊朗国内一片叫好，反对声音横跨整个政治光谱。批评者担心，伊朗当局正在其经济薄弱国际受孤立的不利之际廉价出售给中国。内贾德在6月的讲话中，批评这是一个“伊朗人绝不会同意的秘密协议”。反对声音以中国在非洲和亚洲的对外援助事例加以发生。相关项目中，最引人关注的包括阿曼海沿岸的两个港口项目。一个是位于霍尔木兹海峡外，通往波斯湾的贾斯克（Jask）港建设项目。