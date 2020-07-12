伊朗公布击落乌克兰客机航班全过程：雷达偏离所致

伊朗民航局在当地时间7月11日晚对外发布了就乌克兰国际航空公司752号班机坠毁事件的调查报告。报告指，由于（防空部队）在雷达校准操作过程中出现人为失误，导致雷达系统出现偏差。6月29日，伊朗德黑兰省军事检察官格拉姆·阿巴斯·托尔基曾表示，乌克兰客机在伊朗被击落的原因是“人为失误”。与这起事故有关的3人已被逮捕。

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今年1月8日，乌克兰国际航空公司一架波音737-800客机在德黑兰霍梅尼国际机场附近坠毁，机上167名乘客和9名机组人员无一生还。伊朗军方随后承认由于失误击落乌克兰客机。报告显示，该客机于当地时间8日早上6时10分获得伊朗伊玛目霍梅尼国际机场控制塔的许可，移动至起飞通道随后沿预定航线和高度飞行。此时，伊朗一防空系统进行了重新布置，位置有所改变，然而操作员没有对雷达系统的方位进行重新定位，从而导致出现107度的误差。

当天6时13分，操作员在北向250度发现一个目标，而此时，在起飞后，乌航752号班机正在143度朝向系统飞行。操作员频繁向协调指挥中心报告发现目标自西南向接近系统，但该目标实际上是正在预定航线飞行的乌航752号班机。

由于操作员没有得到答复，于是自行将该目标分析为威胁，于6时14分发射第一枚导弹。由于此时防空导弹系统已被激活，对目标保持追踪，雷达系统也对其进行锁定，操作员于30秒内，即6时15分发射第二枚导弹。随后，伊朗军方发布声明称，该架客机起飞后靠近伊朗革命卫队的一个敏感地点，事故发生前，伊朗刚刚对美军驻伊拉克基地发射导弹，所有伊朗防空系统处于高度戒备状态，随后该架飞机因“人为错误”被击中。

此前，乌克兰外交部副部长叶夫根尼叶宁曾于7月1日表示，法国日前已邀请乌专家参加乌航被击落客机黑匣子的解读工作。叶宁在推特上写道，“今日收到法国有关派遣乌克兰专家参加РS752航班黑匣子解读工作的邀请。伊朗已经承诺7月20日将黑匣子送抵里昂。”