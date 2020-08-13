以色列和阿联酋宣布建交 特朗普：惊人的突破

阿联酋宣布与以色列实现关系正常化。这一声明使阿联酋成为第一个与以色列建立外交关系的海湾阿拉伯国家，也是第三个与以色列建立积极外交关系的阿拉伯国家。此前，约旦和埃及都和以色列达成和平协议。特朗普表示，这是惊人的突破。美国国务卿蓬佩奥也表示，这是中东迈向和平决定性一步。在一份声明中，蓬佩奥表示，对于世界上两个技术最先进的国家来说，这是一项了不起的成就。波斯湾岛国巴林祝贺阿联酋与以色列实现关系正常化。

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巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯13日揭露以色列与阿联酋达成的历史性和平协议是给巴勒斯坦开的一张空头支票，因它“无助于巴勒斯坦事业”。它不会为巴勒斯坦事业服务，被视为是剥夺巴勒斯坦人民权利的延续。哈马斯表示，这项协议应该被拒绝、被谴责。

据路透社报道，白宫高级官员称，根据协议，以色列已经同意暂停对意图吞并的约旦河西岸部分地区声索主权。

以色列总理内塔尼亚胡和阿布扎比王储、阿联酋武装部队副总司令谢赫·穆罕默德·本·扎耶德在8月13日的电话会议中签署了该协议。这份协议被称为《亚伯拉罕协议》，是自1994年以色列和约旦签署和平条约以来首个阿拉伯国家与以色列签订的此类协议。

路透社认为，由于特朗普寻求在11月的总统大选中连任，该协议的签署为其赢得了外交政策上的成功。

白宫官员表示，特朗普的高级顾问贾里德·库什纳、美国驻以色列大使戴维·弗里德曼、美国中东问题特使阿维·伯科维茨、国务卿蓬佩奥以及白宫国家安全顾问奥布赖恩都参与了谈判。