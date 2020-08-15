法国总统马克龙赞阿联酋与以色列达协议 伊朗报纸威胁攻击阿联酋

法国总统马克龙周五8.14在阿联酋与以色列达成双边关系正常化协议的第二天，向阿联酋表示祝贺。他赞扬阿联酋做出了一个勇敢的决定。

广告 继续浏览后续

马克龙在推特中说：“（我）希望这将有助于在以色列人和巴勒斯坦人之间建立公正和持久的和平”。他还说已将这些话告诉了特朗普总统，内塔尼亚胡总理和穆罕默德·本·扎耶德王储。法新社说，全球领导人通过伊朗与阿联酋达成的这个协定，对重启目前垂死状态的中东和谈抱有希望。

阿联酋和以色列本周四达成协议，这个两国关系走向正常化的协议，是通过美国谈判达成的，具有里历史意义。该协议签署后，将使阿布扎比成为第三个走这条路阿拉伯国家。以色列建国以来，阿拉伯国家与以色列建交的，只有埃及（1979）和约旦（1994）。

法国外长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）周四已对以色列在此情况下“冻结”吞并巴勒斯坦领土的决定表示了欢迎。

该协议是美国总统唐纳德-特朗普首先宣布的，据阿联酋称，该协议将使以色列中止近期在被占领西岸的吞并计划。但是，以色列总理内塔尼亚胡并未证实这一点。事实也并非如此：他说，“吞并”这块被占巴勒斯坦领土的计划推迟了，但以色列“并未放弃”。

伊朗极端保守派报纸《宇宙报》(Kayhan)宣布阿布扎比与以色列达成关系正常化协定之后，就变成了任何亲伊朗武装可以袭击的合法目标。

美国在大选前80天撮合完成这个外交运作被特朗普认为是他的一大外交胜利，将有助于他的选战。因为他一直被民主党人批评不懂外交，断送了美国与盟国的良好关系。

此外，联合国安理会周五驳回了美国要求延续对伊朗武器禁运的提案。这个武器禁运措施应该在今年10月到期。美国国务卿蓬佩奥谴责联合国安理会的这个做法是不可原谅的失败。