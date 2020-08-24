蓬佩奥中东访问首日 哈马斯施压以色列吁结束加沙封锁

美国国务卿蓬佩奥周一开启中东5天访问，旨在巩固阿联酋-以色列的关系正常化，推动地区其他国家加入该进程。在他抵达耶路撒冷的访问首日，哈马斯呼吁中东地区领导人“打破沉默” 结束以色列对加沙的封锁。

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自近期巴勒斯坦向边界地带发射火箭弹和燃烧气球引发以色列数十起火灾之后，以军自8月6日起几乎每天轰炸加沙地带。 以色列对加沙的封锁已有超过十年，此前以军还封锁了长期以来唯一开放的商品通道凯雷姆沙洛姆。导致当地唯一的一座电力中心关闭。

哈马斯周一声明谴责以色列的新措施是犯下“危害人类罪”，呼吁国际组织和“地区决策者们”“打破沉默，结束封锁”。同时还声称，与以色列的关系“正常化”将推动以色列继续“维持对巴勒斯坦人的罪行和侵犯”

在8月13日阿联酋宣布与以色列关系正常化之后，美国国务卿蓬佩奥周一在耶路撒冷开启中东4国的访问行程，巩固阿以成果，希望推动地区其他阿拉伯国家加入这一进程。在访问以色列之后，他将前往喀土穆会晤苏丹领导人，苏丹是一个长期接待哈马斯成员的国家。蓬佩奥此行最后将访问巴林和阿联酋。

在蓬佩奥抵达以色列之前，以军宣布黎明时对加沙地带的哈马斯阵地实施了新打击，作为对巴勒斯坦方发射燃烧气球的回应，以军发言人说，国防军战斗机和坦克打击了位于加沙南部的哈马斯军事据点及其地下设施。

据报道，哈马斯和以色列共进行过三场战争（在2008年、2012年和2014年）。在联合国、埃及和卡塔尔的斡旋下双方于去年达成停火协议。协议规定卡塔尔每月向失业率高达50%的加沙提供3千万美元财政援助及其它促进经济的项目，法新社报道援引消息指，对这些项目落实的看法分歧是导致哈马斯与以色列交火的关键原因。