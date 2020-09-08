以色列和阿联酋建交 9月中将在白宫签和平协议

法新社8日消息，以色列、阿联酋在美国总统特朗普居中斡旋下8月13日达成一项历史性的和平协议。9月15日，两国将在白宫签和平协议。这是以色列建国以来，第三份与阿拉伯国家达成的和平协议，以色列总理内塔尼亚胡形容是 “历史性的一天”。美国总统特朗普则表示，期待更多阿拉伯国家效仿阿联酋。

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中东国家以色列、阿联酋在美国总统特朗普居中斡旋下，在13日达成一项历史性的和平协议。特朗普将其视为外交政策的重要胜利。

以色列和阿联酋8月13日宣布建立全面外交关系，这也代表以色列暂停吞并约旦河西岸占领区计划。

这是以色列1948年建国以来，第三份与阿拉伯国家达成的和平协议，此前曾与埃及、约旦恢复正常外交关系。阿联酋外交部声明指，两国代表团将在未来几周举行会议，就能源丶旅游丶直航丶投资丶安全丶通信和技术等领域签署双边协议。

以色列总理内塔尼亚胡 (Benjamin Netanyahu)8月曾表示说，这个突破性的协议对以色列来说是 “历史性的一天”，也欢迎以色列与阿拉伯世界关系的 “新时代”到来。

根据协议，特朗普要求以色列暂停吞并约旦河西岸地区的计划。内塔尼亚胡指出，吞并行动有朝一日仍可能进行，但必须与华盛顿合作，“我的计划没有改变，即与美国充分协调，扩大我们在朱迪亚和撒马利亚的主权”。

阿布扎比王储阿勒纳哈扬 (Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan)在推特上确认了两国建交事宜。他说：“在与特朗普总统和内塔尼亚胡总理的通话中，达成了一项协议，以阻止以色列进一步吞并巴勒斯坦领土......阿联酋和以色列还同意进行合作，并为建立双边关系画下蓝图。”

美国总统特朗普在白宫发表声明说：“49年过去后，以色列和阿拉伯联合酋长国将全面实现外交关系正常化。既已破冰，我期待更多的阿拉伯和穆斯林国家会追随阿联酋的脚步。”