伊朗称联合国武器禁运已解除 蓬佩奥：美国准备好制裁与伊交易实体

伊朗外交部10月18日发表声明称，联合国对伊朗进行的为期五年的武器禁运于周日自动解除。伊朗外长扎里夫在推特上b's，“今天，伊朗与世界的防务合作正常化是多边主义事业的胜利，也是和平与安全的胜利。”而在另一边，美国国务卿蓬佩奥亦通过推特指出，任何希望中东和平的国家都不应考虑向伊朗出售武器。

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根据2015年7月，伊朗与联合国五大常任理事国及德国和欧盟达成的“伊朗核协议”，伊朗承诺限制其核武计划，国际社会解除对伊制裁。联合国安理会随后通过第2231号决议，对伊核协议加以核可。根据第2231号决议，对伊朗的武器禁运2020年10月18日终止。美国总统特朗普在2016年参选时就一直对奥巴马执政时期的这一外交决策持批判态度，并带领美国于2018年5月退出了该协议，及对德黑兰当局采取“极限施压”措施。美国希望以此迫使伊方重回谈判桌前，就包括其发展弹道导弹项目在内的更多问题重新商定新的协议。特朗普政府的这一目的至今未能实现，美国则于近期在联合国提出决议草案试图无限期延长对伊武器禁运，除非安理会作出解除禁运的新决议。最终，美国的决议草案并未获得通过。法国、德国、英国伊作为核协议签署三方表示，会继续致力于落实联合国安理会2231号决议，维护“伊朗核协议”。

伊朗外交部的声明中写道，“截至今天，针对伊朗武器运输、其他有关活动和金融服务的限制举措，以及此前实行的关于禁止部分伊朗公民和军官进入或过境联合国成员国的禁令已全部自动解除。”扎里夫称，“对国际社会来说，这是一个重要的日子。国际社会无视美国的恶意努力，保护了联合国安理会2231号决议和全面协议。今天，伊朗与世界的防务合作正常化是多边主义事业的胜利，也是和平与安全的胜利。”伊方的声明还表示，虽然现在可以自由购买和出口武器，但伊朗国防工业是自我维持的，不会出现“疯狂购买武器”的情况。“伊朗的防务原则是以人民和本土的强烈依赖为前提的，非常规武器、大规模杀伤性武器和疯狂购买常规武器，在伊朗的防务原则中没有立足之地。”

华盛顿方面，蓬佩奥强调，“任何渴望中东和平的国家都不应考虑与伊朗进行军售-该政权购买的每一种武器都将被其激进的意识形态所支配。”他补充说，“我们准备利用国内权威制裁促成这些武器销售的个人或实体。”美方指责德黑兰政权是“世界上最大的恐怖主义赞助商”，并在中东和北非地区向诸如也门和利比亚等国输出其影响力，导致区域不稳和冲突连连。也正是在对伊朗扩张的担心下，特朗普政府相继促成了，属于阿拉伯世界的阿联酋和巴林与以色列建交。据悉，一个以色列代表团星期日在美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin)的陪同下飞往巴林，以正式建立两国间的w'j关系，并扩大海湾地区合作。