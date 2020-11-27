伊朗核武项目首席专家德黑兰附近遭到暗杀 送院后身亡

伊朗媒体11月27日报导指，伊朗首屈一指的核科学家莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）在德黑兰东部的阿布萨德（Absard）小城附近遭到暗杀。据目击者介绍，法赫里扎德所乘坐的一辆汽车遭到袭击。目击者听到了爆炸声和机枪扫射的声响。

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法赫里扎德是伊朗革命卫队的一名高级军官，并在德黑兰的伊玛目侯赛因大学担任物理学教授。他被西方情报部门指控，曾在2000年初期伊朗核武项目解散前领导了所谓的“AMAD项目”。他还被怀疑此后仍在伊朗私下发展核武器的努力中扮演者举足轻重的角色。法赫里扎德生前也一直受到联合国安理会的资产冻结和旅行通知要求限制。因为安理会指，国际原子能机构（IAEA）曾要求对他进行访问，但遭到了德黑兰当局的拒绝。

以色列总理内塔尼亚胡则曾在一次记者会上点名法赫里扎德指，“记住这个名字”。对于今次他被暗杀的消息，以方拒绝予以评论。伊朗国营电视台已经确认了法赫里扎德的死讯，并指将在随后提供更详细的信息。半官方的法尔斯通讯社（Fars）则报导指，袭击发生在首都德黑兰以东的小城阿布萨德。报导称，目击者听到爆炸声，然后是机枪射击。袭击的目标是法赫里扎德所乘坐的一辆汽车。

袭击发生后，包括法赫里扎德的保镖在内的伤者随后被送往当地医院。伊朗国家电视台网站公布了一张安全部队封锁道路的照片。网上分享的照片和视频显示，一辆尼桑轿车的挡风玻璃上有弹孔，血迹积聚在路上。“不幸的是，医疗小组没有成功地复活他，几分钟前，这位经理和科学家经过多年的努力和斗争，实现了烈士的崇高地位，”伊朗武装部队声明说。

一名伊朗革命卫队指挥官还在推特上写道，伊朗将像过去一样为杀害科学家的行为报仇。目前没有任何组织立即宣称对这次袭击负责。不过，伊朗媒体都注意到内塔尼亚胡此前对法赫里扎德的说法。另据伊朗国防部发表的声明说，法赫里扎德周五下午在其保镖与 “武装恐怖分子 ”的枪战中受伤，在医院死亡。声明称，法赫里扎德是国防部 “研究与创新组织 ”的负责人。