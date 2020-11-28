伊朗最高领袖誓言就暗杀案进行报复 总统公开谴责以色列

伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊11月28日发表声明誓言，将就27日遭到暗杀的伊朗核物理专家法克里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）遇害一事展开报复，指将对背后指示者加以惩罚。他还强调，法克里扎德生前的工作必须继续下去。伊朗总统鲁哈尼也发表讲话，谴责以色列暗杀了这名重要的伊核能科学家。

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据伊朗伊斯兰共和国通讯社27日报道，59岁的伊朗国防部“研究和创新机构”负责人、首席核科学家法克里扎德当天下午在首都德黑兰东部的阿布萨德（Absard）小城道路上被暗杀。目前没有组织或个人宣布对袭击负责。伊朗媒体随后曝光了法克里扎德遭暗杀的细节及车内画面。画面中，车内三人都已失去了意识，血流不止。据伊朗媒体报道，一辆装有炸药的货车在法克里扎德的车辆附近爆炸，当车辆停下后，至少5名枪手持机关枪向法克里扎德的座车扫射。

法克里扎德乘坐的黑色尼桑轿车的挡风玻璃上子弹洞口明显。他曾是国际原子能机构2015年对伊朗核计划进行“最终评估”时唯一被点名的伊朗科学家。他也是伊朗革命卫队的一名高级军官，并在德黑兰的伊玛目侯赛因大学担任物理学教授。法克里扎德被西方情报部门指控，曾在2000年初期伊朗核武项目解散前领导了所谓的“AMAD项目”。他还被怀疑此后仍在伊朗私下发展核武器的努力中扮演着举足轻重的角色。

法赫里扎德生前也一直受到联合国安理会的资产冻结和旅行通知要求限制。因为安理会指，国际原子能机构（IAEA）曾要求对他进行访问，但遭到了德黑兰当局的拒绝。据以色列《国土报》27日报道，以色列总理内塔尼亚胡2018年还曾在一场新闻发布会上将法克里扎德作为伊朗核武器项目负责人点名，“记住这个名字。”

哈梅内伊在声明中称，“我国著名核物理学家穆赫辛·法克里扎德在罪恶和残酷的雇佣军暴行下殉难……所有相关人员应将两个重要问题提上日程：追查罪行并严惩恐怖分子，以及继续在法克里扎德活跃的所有领域开展科学和技术工作。”此外，鲁哈尼还发表电视讲话表示，对法克里扎德遇难表示哀悼，并强烈谴责此次恐怖主义袭击。他谴责宿敌以色列试图通过暗杀法克里扎德来制造“混乱”，但他说伊朗不会落入 “陷阱”。鲁哈尼说，“伊朗聪明，不会落入犹太复国主义分子的阴谋陷阱。他们想制造混乱，但他们应该知道，我们已经看清了他们的手，他们不会成功。”

鲁哈尼在讲话中说，“犹太复国主义政权沾染了法克里扎德的鲜血”，国防部将和伊朗的科学家们一道，尽力弥补这位科学家去世带来的遗憾。他强调，伊朗的敌人必须知道，暗杀行为不仅不会减弱伊朗人民加快发展科学的决心，反而使伊朗更加坚定。他说，伊朗国防部将加大努力和投入，并通过有效的部署来填补法克里扎德的空白。

另据《纽约时报》报导，一名美国官员和另外两名情报官员证实，以色列是这次袭击的幕后黑手，但没有提供更多细节。 鲁哈尼说，“这起野蛮的暗杀事件表明，我们的敌人正处于紧张的几周内，在这几周内，他们感到......他们的压力在下降，全球局势在变化。”今年年初，美国动用无人机在伊拉克首都巴格达国际机场附近击杀了伊朗负责对外行动的高级将领苏莱曼尼（Qasem Soleimani），随后引发美伊关系进一步紧张。