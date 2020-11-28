尼米兹号航母战斗群重返海湾 美海军：无针对特定威胁

伊朗核计划负责人法赫里扎德(Mohsen Fakhrizadeh)11月27日遭到暗杀。而在他遇刺的几天之前，美国海军“尼米兹”号(USS Nimitz)航母战斗群本周回到波斯湾部署，引发猜测 。美国海军则在28日表示，该部署无关任何特定威胁。

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美国海军第五舰队发言人丽贝卡·雷巴里奇（Rebecca Rebarich）28日在发送给媒体记者的电子邮件声明中说，“尼米兹”号航母作战群25日开始返回海湾，这一调派命令与美国从阿富汗和伊拉克战场撤军有关，并非由具体威胁诱发。声明指，“这一举动能确保我们有足够能力应对撤军中出现的任何威胁、震慑敌人任何想要针对我方部队的行径。”据悉，美海军第五舰队长期驻扎海湾国家巴林。

美军先前多次向海湾派遣尼米兹级航母，“尼米兹”号航母是其中之一。这艘航母9月穿越霍尔木兹海峡，继而抵达海湾。美国海军方面消息显示，“尼米兹”号航母作战群11月上旬停靠巴林港口，后续与日印澳海军军舰一同在阿拉伯海北部海域参加“马拉巴尔”海上联合军演。

美国有线电视新闻网（CNN）以一名要求不公开姓名的美国国防部官员为消息源报道，调派航母返回海湾的决定在伊朗核物理学家遇害以前作出，原本为确保美军安全撤回，但同时可以“向伊朗释放信号”。伊朗方面暂时没有直接回应美军航母最新动向。但伊朗常驻联合国代表马吉德·塔赫特-拉万希（MajidTakht Ravanchi）当天警告美国和以色列不要做“冒险举动”。