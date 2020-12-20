内塔尼亚胡直播接种新冠疫苗 成为以色列国内第一人

以色列总理内塔尼亚胡11月19日在特拉维夫附近的谢巴医疗中心（Sheba Medical Center），直播接种了预防新冠肺炎的疫苗，成为该国第一个接种新冠疫苗的人。

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内塔尼亚胡现年71岁，周六在医生的帮助下接种了由美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司合作研发的新冠疫苗。完成接种以后，他在一处观察点休息30分钟，以监测是否出现过敏反应。

辉瑞首批疫苗10日运抵以色列。内塔尼亚胡称，“我要求率先接种疫苗……是为了做表率，鼓励大家接种。”不过，美联社援引一份民意调查结果报道，不少以色列人目前不愿接种新冠疫苗。

内塔尼亚胡则在推特的帖文中写道，“人均打一针，是所有人健康的一大步。今晚在去接种疫苗的路上，我想起孩子们在照顾他们的父母；想要真正拥抱祖父母的孙辈；企业主需要能够重开自己的生意；能够重新开放我们的国家并使其回到原来的状态。”

内塔尼亚胡随后写道，“我感觉很棒。去接种疫苗！现在，我要求每个人都遵守规则：保持距离、手、面具和防止聚集。如果每个人都获得更快的疫苗接种，那么我们将更快地恢复生活，首先是经济。我们将投入更多的资源和精力来恢复原来的状态。这取决于我们所有人！”

以色列卫生部长尤利·埃德尔斯坦（Yuli Edelstein）随后也接种疫苗。以色列总统、军方高官等其他领导人定于20日与医护人员一起接种。疫苗接种计划将在10家医院和疫苗中心开展，接种范围今后数周将扩展至60岁以上民众。