Covid-19：伊朗宣布购得上千万支疫苗

伊朗官方证实，已购得1600多万支抗Covid-19病毒疫苗，可供应10%的国民。德黑兰同时也在自主研发疫苗。

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伊朗面对Covid-19疫情，在实施了数周的严格卫生限制后，新感染人数和死亡人数都已大幅减少。12月26日截止的统计数字显示，有5760个新感染病例，134人死亡，实现了近一个月以来最大的降幅。但德黑兰政府的疫苗政策仍不清晰。社交媒体上出现了要求伊朗当局购买疫苗的呼声。

伊朗已购得疫苗

包括伊朗央行行长在内的官员现已证实，尽管美国制裁，德黑兰成功支付了用于购买1600多万支抗Covid-19病毒疫苗所需的款额。据本台RFI记者Siavosh·G周日（2020年12月27日）发自德黑兰的消息，这批疫苗足以供应伊朗10%的国民。

伊朗是通过世界卫生组织牵头建立的Covax公平获得疫苗体系获得的。理论上，美国的制裁不包含食品和药品，而实际上，国际金融机构的趋势是拒绝与伊朗有关的交易，以避免面临可能引发的纠纷。

伊朗也研发疫苗

伊朗官员没有对外透露，将提供的疫苗是哪一种。不过，卫生当局表示，德黑兰即将开展其自主生产的抗Covid-19病毒疫苗的首批人体试验。在此之前，已有56名自愿者接种了这种仍在研发阶段中的疫苗，下一步就要扩大规模，对数千人开展接种试验。伊朗当局预计将在2021年春季生产其自主研发的疫苗。此外，德黑兰还宣布，伊朗将与其它国家合作，很可能是俄罗斯或中国，共同生产疫苗。

存档图片： 德黑兰地铁内一景 Image d'archive ：dans le métro de Téhéran © WANA (West Asia News Agency)/Ali Khara via REUTERS 路透社

伊朗遭疫情重创

本台RFI法文报道提到，面对上述声明与承诺，伊朗民众依然对能否分享疫苗感到担心。尽管新感染人数和死亡人数都已下滑，但德黑兰官方统计显示，伊朗全国已有近一百二十万人遭Covid-19病毒感染，近五万五千人死亡。伊朗是近东和中东地区Covid-19疫情最严重的国家。