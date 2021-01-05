伊朗扣押韩国番号油船或令韩国改变高层访问安排

一艘悬挂韩国旗幡的运油船2021年1月4日在波斯湾水域被伊朗革命卫队船只截获扣押。

伊朗革命卫队4日晚间宣布在波斯湾水域扣押一艘悬挂韩国旗幡的运油船及船上20名船员。这是最近一年多来，伊朗海军首次在海湾扣押外国船只。此举有可能令韩国副外长原定的伊朗访问安排生变。

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据伊朗革命卫队网站周一发布的消息，这艘打着韩国旗幡的运油船被扣押，是因为它反复违反有关海洋生态的法律。消息称，船上装载有7200吨石化产品。二十名船员中有韩国人，也有印尼人、越南人和缅甸人。

消息传出后，韩国政府呼吁伊朗尽快对油船及船员放行，并向海湾地区派出一支反海盗行动队。

此时正值伊朗与美国关系持续紧张升级。特朗普政府在任期即将结束之际，进一步对伊朗施加压力。伊朗也刚刚在周日纪念其革命卫队高级将领苏莱曼尼在伊拉克被美军无人机突袭击毙一周年。周一，美军尼米兹航空母舰又宣布取消返回美国的计划，将继续驻留海湾地区，以因应针对即将卸任的美国总统特朗普以及其他美国高层负责人的威胁。

伊朗此时也正试图争取韩国解冻在美国对伊朗制裁措施下冻结的资产。韩国副外长原定本周末前往德黑兰，与伊朗外长会谈。就在扣船消息宣布之前，伊朗当局还在抱怨韩国银行迟迟不肯解冻这笔 70亿美元的伊朗资产。

但扣船事件有可能令这一访问安排生变。韩国外交部一名负责人周二表示，韩国正在考虑是否维持这项安排。

伊朗外交部周一表示，扣船行动完全是出于海洋污染技术原因。伊朗地方海洋部门一名负责人向当地媒体表示，该运油船在途径水域造成严重污染。 在被扣押前，无视革命卫队海巡船的警告，继续行进。