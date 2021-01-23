Covid-19疫情抬头 迪拜限制公共娱乐

面对Covid-19病毒感染人数于近期大幅攀升，迪拜宣布限制公共娱乐活动。

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位于西亚海湾地区的迪拜，面对感染Covid-19病毒的人数自2021年开年后大幅攀升，当局本周宣布采取两项预防措施，旨在保障民众的公共卫生与安全。

迪拜依然要求民众严格遵守戴口罩和保持社交距离。没有采取宵禁和防疫限制措施的迪拜，之前一直对游客采取门户开放政策。当地酒店的入住率在2020年12月与2019年同期相比，不差上下。

据本台RFI记者Nicolas Keraudren 周六（2021年1月23日）发自迪拜的报导，这是一种刺痛的回忆。在迪拜生活几乎恢复正常之际，地方当局宣布暂停部分公共娱乐活动。

法广存档图片：迪拜一个商业中心外 摄于2020年5月3日 Image d'archive RFI: Vue générale de l'extérieur du centre commercial de Dubaï, le 3 mai 2020, après que le gouvernement des EAU a assoupli le couvre-feu et autorisé l'ouverture des magasins. © REUTERS/Abdel Hadi Ramahi 路透社

尽管餐馆和酒店保持开放，但艺术活动无限期暂停。同时，迪拜卫生当局要求医院在一个月内，不要进行非急需外科手术，以便让急诊患者享有优先。

迪拜酒店入住率如同2019年

尽管当局没有提及，但上述决定恰逢感染Covid-19病毒的每日新确诊人数，自今年年初以来几乎翻倍。

Image d'archive RFI : Alors qu'une grande partie du monde resserre les verrouillages, Dubaï a gardé ses portes ouvertes depuis juillet, se présentant comme une évasion ensoleillée et sans quarantaine - malgré une forte augmentation des cas. © Giuseppe CACACE AFP 法新社

在疫情大规模流行的背景下，迪拜是国际游客的热门目的地之一。2020年12月的酒店入住率与2019年同期几乎相当。