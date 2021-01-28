以色列超大规模疫苗接种有效迹象 鼓舞人心

以色列超大规模疫苗接种运动显示出的有效迹象足以振奋人心。该国正在考虑实施集体豁免，并于四月开始实行一种健康“护照”。

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以色列定意进行两项与新冠病毒Covid-19的追逐赛。 第一项的目标是全民接种疫苗，以达到全民集体免疫比率。它也得益于当局很早就与实验室达成协议，以及动员了这个约800万居民人口国家的健保局出纳组。

全球独一无二的，这经验也让以色列可以敞开分享该国所获得疫苗接种结果的数据。此外，这也是以色列国与辉瑞药厂之间所订一项协议的内容。初步结果非常振奋人心。针对135000名接疫苗种者所做调查结果显示，一小部分健康需受保护的接种者生病，约0,05%，第一次注射会引起抗病毒反应，直到几周后再度注射，才真正具有免疫的能力。 在确定的20名接种疫苗的患者中，没有一人出现严重的疾病，因此没有人住院。

接种者出现的不适症状仅是头疼、咳嗽、感到疲倦。没有一个人有发烧超过摄氏38,5°C。副作用很少。预定怀孕妇女及年轻人也要接种疫苗。这种向前迈进给以色列社会有一种在隧道尽头看到光明的感觉。但与此同时，所传来的疫情的消息并不好。在下令实施第三次封锁令的一个月后，以及加强封锁手段后的两个半星期后，每日新增确诊病例几乎没有下降，而且继续一直高升。每天有逾8000个新增病例，以及超过一千人都是病况严重地住院。学校都关闭了。对于大众所带来心理及精神上的后果难以估计。

长期超前部署

重病患者的人数正保持稳定不变，但特别要指出的是，疫苗接种运动每天保护了逾200,000人的性命。卫生当局已经向超过200万人（亦即该国人口的四分之一）施打了BioNTech辉瑞药厂的疫苗。 他们当中，逾70％是年龄超过60岁以上者，以及医院工作人员。 施打疫苗运动 成功的原因在于4个覆盖全民的国家健康保险出纳组小型的地区健康组织。这些组织负责处理那种迅雷不及掩耳的“闪电战争”。这个名为Clalit的组织是早在第一次大战前就成立的最古老健保出纳组织，是在以色列建国之前就成立的。由于历史的缘故，以色列这个国家视总动员习以为常。他们的领导人非常积极。

在尚未看到疫苗有效果之前，他们立刻设法与药厂实验室谈判达成协议，没有资金不足的问题。辉瑞药厂也获得自己所要的，该公司可以接触个资的统计数据。

以色列所采战略是保持超前部署，它于去年春天开始第一次全国封锁措施，比法国早实施。他们很早就预备好口罩，而当时在法国，口罩还被视为怪诞、异端。接着，第二次，以色列还采取了集体隔绝，并管控的更加严峻。如同亚洲或阿尔及利亚，这个像一个小岛的以色列，封锁其边界。在这国家的主要入口 - 特拉维夫机场也被关闭。至于疫苗接种，这也成了国家大事，以色列的雄心是到今年四月，实施一种健康护照，能够循序渐进地让人民过一个比较自由开放的生活。