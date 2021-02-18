以色列与叙利亚就交换战俘间接谈判

叙利亚透露，正与以色列谈判交换战俘事宜。以色列媒体已证实了这一说法。

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叙利亚官方媒体消息说，在俄罗斯调停下，正与以色列展开间接谈判，以期就交换囚犯达成协议。

本台RFI法文网周四（2021年2月8日）刊出记者Paul Khalifeh发自贝鲁特（Beyrouth）的报导，俄罗斯的调停是要让叙利亚释放一名年轻的以色列女子交换一名叙利亚籍的男子和另一名女子。

叙利亚官方通讯社Sana透露，以色列女子因在临近戈兰高地（Golan）的地区误入叙利亚境内，而遭逮捕。这一报导没有提及这名以色列女子的身份细节或某个具体日期。

据以色列媒体报导，这一事件发生在近两周前，遭叙利亚逮捕的这名年轻女子现年25岁。以色列安全机构主管与政府中负责战俘事务的协调员于近日前往莫斯科，在俄罗斯调停下与叙利亚展开谈判。

叙以将交换囚犯

叙利亚方面周三的消息还提到，双方现已就交换囚犯达成协议。叙利亚释放这名以色列女子，交换以色列释放一名被判强制劳动的女子和一名在2016年因被控对以色列有敌意行动而被判14年徒刑的男子。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Map of Syria locating the T4 military airport, damaged by an aerial attack carried out by Israel, Syria's state news agency said. © AFP 法新社

以色列空袭叙利亚

叙以双方本次间接谈判在时间上恰逢以方战机近期经常在叙利亚空袭忠于大马士革的部队及其伊朗与黎巴嫩盟军。