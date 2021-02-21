伊朗核问题：德黑兰考虑欧洲的提议

周六夜间抵达德黑兰的国际原子能机构总干事按计划周日会晤伊朗原子能事务的负责人。伊朗表示，考虑欧洲的提议与美国举行非正式会晤。

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在伊朗当局即将于2021年2月23日星期二遵照议会决定，执行限制与国际原子能机构（AIEA/IAEA）合作前两天，于周六夜间抵达德黑兰的国际原子能机构总干事格罗西（Rafael Grossi）周日会晤了伊朗原子能机构负责人萨利希（Ali Akbar Salehi）。

法广存档图片 ： 伊朗核设施卫星图片 Image d'archive RFI : Image satellite du site iranien de Fordow où le pays enrichit de l'uranium. © 法新社 AFP

据本台RFI记者Siavosh Ghazi周日（2021年2月21日）发自德黑兰（Téhéran）的报导，伊朗现在传递出的信息似乎有些矛盾。副外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）首先明确，德黑兰将不再履行与国际原子能机构之间的协议，这意味着限制国际原子能机构对伊朗境内核设施的检查。但阿拉格齐副外长同时确认，伊朗正在研究欧洲外交高层的建议，与美国开展非正式接触。

法广存档图片：欧盟外交与安全政策高级代表博雷利 摄于 2021年2月9日 布鲁塞尔 Image d'archive RFI : Le Haut commissaire européen aux Affaires étrangères Josep Borrell, lors d'un débat au Parlement européen, à Bruxelles le 9 février 2021. © Olivier Hoslet, Reuters 路透社

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）建议2015年伊朗核协议的签署国举行一次非正式会议，即法国ˎ 德国ˎ 英国ˎ 中国ˎ 俄罗斯和伊朗，并邀请在2018年退出核协议的美国与会。伊朗副外长在对外披露这一消息时还表示，德黑兰将很快就此予以答复。

伊朗与美国之间的平行机制

德黑兰要求取消特朗普自2018年以来的所有制裁措施。伊朗就此保证，将重新遵守它的所有承诺，限制核计划。伊朗方面表示，也许需要就建立一套伊朗与美国双方的平行机制展开讨论。这种解决办法可能会赋予2015年伊核协议新的生命，尤其是美国重返P5+1机制。